В Иране в связи с ударом по САР назвали Трампа, Макрона и Мэй преступниками 

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в связи с западной коалиции ударом по Сирии назвал президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй преступниками.
"Я заявляю, что президент США, президент Франции и премьер-министр Великобритании являются преступниками", — говорится в сообщении на сайте верховного лидера Ирана.
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