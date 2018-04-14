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В Иране в связи с ударом по САР назвали Трампа, Макрона и Мэй преступниками
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В Иране в связи с ударом по САР назвали Трампа, Макрона и Мэй преступниками 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Русская Весна
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в связи с западной коалиции ударом по Сирии назвал президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй преступниками.
"Я заявляю, что президент США, президент Франции и премьер-министр Великобритании являются преступниками", — говорится в сообщении на сайте верховного лидера Ирана.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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