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Трамп и Макрон обсудили удар по Сирии и борьбу с ИГ*
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Трамп и Макрон обсудили удар по Сирии и борьбу с ИГ* 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмануэль Макрон обсудили по телефону удар по Сирии и договорились продолжать совместные действия по борьбе с "Исламским государством"* (ИГ*), сообщает Белый дом в субботу.
"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить коллективный ответ на использование химического оружия сирийским президентом Башаром Аль-Асадом 7 апреля. Оба лидера подтвердили, что совместные авиаудары были успешными и необходимыми для сдерживания Асада от любых дальнейших действий по использованию химического оружия. Они также обсудили необходимость активизации международных усилий по стабилизации в Сирии для обеспечения долгосрочного поражения ИГ*", — сообщило ведомство.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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