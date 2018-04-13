Ещё
Захарова прокомментировала послание Трампа об «умных» ракетах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова прокомментировала послание Трампа об «умных» ракетах 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова удивлена, что американский президент Дональд Трамп использовал социальную сеть для передачи послания о ракетах. Свое мнение российский дипломат высказала в интервью британскому телеканалу Sky News.
"Я была удивлена, что такое сильное послание было направлено через социальные сети, потому что это как раз момент для звонка партнеру", — цитирует РИА Новости слова Захаровой.
В среду Трамп сообщил в Twitter, что России следует быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по территории Сирии. Ракеты, по словам хозяина Белого дома, будут «хорошие, новые и „умные“. В четверг американский лидер в этой же соцсети написал, что Соединенные Штаты при его администрации проделали хорошую работу по избавлению Ближнего Востока от ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ). „Где наше „Спасибо, Америка“?“ — спросил Трамп.
По словам Захаровой, Россия не нуждается в благодарности за действия в Сирии, но ей „нужно сотрудничество“. „Три года назад мы выдвинули предложение, но ничего не изменилось, — напомнила представитель МИД РФ. — Мы действительно хотим более тесного сотрудничества по Сирии, нам действительно оно нужно“.
Дипломат добавила, что „мы можем решить все эти проблемы через телефонный звонок, а не через силу“.
Российская Газета: последние новости
Захарова сочла безумием идею об исключении России из СБ ООН Пентагон: США пока не приняли решение о нанесении удара по Сирии Новостями о применении хлора задерживают вывод боевиков в Сирии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии208
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН52
Названы возможные цели для удара США по Сирии507
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»42
Путин анонсировал испытания сверхтяжелой ракеты28
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение