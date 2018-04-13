Захарова прокомментировала послание Трампа об «умных» ракетах

"Я была удивлена, что такое сильное послание было направлено через социальные сети, потому что это как раз момент для звонка партнеру", — цитирует РИА Новости слова Захаровой.

В среду Трамп сообщил в Twitter, что России следует быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по территории Сирии . Ракеты, по словам хозяина Белого дома, будут «хорошие, новые и „умные“. В четверг американский лидер в этой же соцсети написал, что Соединенные Штаты при его администрации проделали хорошую работу по избавлению Ближнего Востока от ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ). „Где наше „Спасибо, Америка“?“ — спросил Трамп.

По словам Захаровой, Россия не нуждается в благодарности за действия в Сирии, но ей „нужно сотрудничество“. „Три года назад мы выдвинули предложение, но ничего не изменилось, — напомнила представитель МИД РФ. — Мы действительно хотим более тесного сотрудничества по Сирии, нам действительно оно нужно“.

Дипломат добавила, что „мы можем решить все эти проблемы через телефонный звонок, а не через силу“.