Россия созовет открытое заседание Совбеза ООН

Мы в ближайшее время попросим Совет безопасности созвать открытое заседание с участием генерального секретаря, чтобы обсудить эту тему

— Василий Небензя.

12 апреля Совет Безопасности

провел закрытые консультации по САР в связи эскалацией риторики и угроз односторонних действий.

По словам постпреда России, прошедших консультаций «недостаточно».

Более того, Небензя сказал, что коллеги России предпочли сосредоточить свое внимание на других вещах, сделав вид, что никакой угрозы международному миру и безопасности нет, и всячески избегали упоминания «самого острого вопроса».

Также Небензя уточнил, что многие

страны-члены

Совбеза говорили о том, что прежде чем принимать такие тяжелые решения, последствия которых являются далеко идущими, необходимо дождаться хотя бы, чтобы миссия ОЗХО приехала в Сирийскую Республику и установила сам факт применения химоружия.

Ранее, Великобритания запросила проведение заседания Совета безопасности