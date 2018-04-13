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Гройсман рассказал о росте товарооборота между Украиной и Молдавией
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Гройсман рассказал о росте товарооборота между Украиной и Молдавией 

Газета.Ru 5 минут назад
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что товарооборот между Киевом и Молдавией в 2017 году вырос до $884 млн Об этом он написал в своем фейсбуке.
"Более того, в ближайшем будущем реально выйти на $1 млрд взаимной торговли. Мой коллега, премьер-министр Молдавии Павел Филипп, согласен с такими оценками. Говорит, $1 млрд — это не предел", — заявил Гросман.
Он также рассказал, что власти Украины подписали с правительством Молдавии соглашение о воздушном сообщении.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал прекращение действия программы экономического сотрудничества с Россией.
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