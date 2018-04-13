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Западные СМИ сообщили об обнаружении доказательств химатаки в Сирии
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Западные СМИ сообщили об обнаружении доказательств химатаки в Сирии 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Анализы крови и мочи ставших жертвами предполагаемой химической атаки в сирийской Думе людей показали положительный результат, сообщает в четверг телеканал MSNBC News.
По данным СМИ, образцы дали положительный результат на хлор и нервно-паралитическое вещество, однако установить, использовался ли при атаке газ зарин, не удалось.
США обвиняют сирийские власти в применении химического оружия против гражданского населения. В настоящее время Вашингтон ждет заключения от экспертов Организации по запрещению химического оружия, которые прибудут в САР 14 апреля.
Вечером в четверг постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что химическое оружие в республику было незаконно ввезено из Ливии при содействии Великобритании, США, Франции, Саудовской Аравии и Турции. Дипломат также в очередной раз отверг предположения о том, что Дамаск мог применить «какие-либо отравляющие вещества против собственного народа».
В Министерстве иностранных дел РФ в свою очередь полагают, что цель вбросов о применении отравляющих веществ Дамаском — снять ответственность за возможное преступление с террористов.
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