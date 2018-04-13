Западные СМИ сообщили об обнаружении доказательств химатаки в Сирии

Анализы крови и мочи ставших жертвами предполагаемой химической атаки в сирийской Думе людей показали положительный результат, сообщает в четверг телеканал MSNBC News.

По данным СМИ, образцы дали положительный результат на хлор и нервно-паралитическое вещество, однако установить, использовался ли при атаке газ зарин, не удалось.