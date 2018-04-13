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Эксперты дали властям совет по минимизации протестов
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Эксперты дали властям совет по минимизации протестов 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Политика цензурирования социальных сетей и запрета мессенджеров в РФ не приведет к ограничению протестной активности, властям стоит активнее работать с альтернативным информационным пространством и лидерами мнений в нем, говорится в докладе коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг".
Эксперты подготовили доклад "Источники и риски протестной активности в 2018 году", основываясь на результатах фокус-групп и глубинных интервью, которые проводились в более чем 20 регионах, и результатах более 200 неформализованных экспертных интервью.
Наиболее острыми и масштабными сейчас авторы доклада называют четыре формы протестов: экологические протесты, выступления обманутых дольщиков и вкладчиков, а также протесты, вызванные чрезвычайными ситуациями и техногенными катастрофами.
Эксперты приходят к выводу, что для предотвращения рисков необходим, в том числе, учет новой информационной реальности, в которой соцсети и мессенджеры становятся не только распространителями информации, но и "точками самоорганизации протестных групп".
"Стоит отметить, что политика цензурирования социальных сетей и запрета мессенджеров не приведет к ограничению протестной активности — на место одной платформе, попавшей под запрет, просто придет другая. Поэтому необходимо активно работать с альтернативным информационным пространством и с лидерами мнений в нем", — указано в докладе.
Говоря о протестных рисках, связанных с проблемой обманутых вкладчиков, эксперты упоминают, что в 2017 году наиболее масштабными были протесты вкладчиков "Татфондбанка".
"Протестующие продемонстрировали высокий уровень самоорганизации, координируя свою деятельность через мессенджеры и социальные сети. Скорость прохождения сигнала была очень высокой — несколько сот людей окружили здание правительства республики Татарстан в течение получаса после публикации призыва в группе в Telegram", — говорится в докладе.
Серьезную роль в раскачивании протеста, по словам экспертов, сыграла и вирусная рассылка через мессенджер WhatsApp.
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