США постепенно теряют «союзников» по налету на Сирию

Встреча прошла за закрытыми дверями, детали обсуждения не сообщаются. Кроме того, пока неизвестны никакие конкретные или возможные меры.

Ранее Тереза Мэй заявляла, что правительство может принять решение об ударе по Сирии и без одобрения парламента, сообщает «Россия 24».

А премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что его страна не примет участия в операции в Сирии, но готова помочь союзникам с логистикой. Джентилони также выступил за мирное решение кризиса. По его словам, существует два варианта: переговоры сторон и вмешательство ООН