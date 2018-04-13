Захарова назвала Асада британским парнем

"До химического разоружения господин Асад был лучшим другом не Москвы , а Лондона и Вашингтона. Господин (Джон) Керри, когда он был в сенате, был в дружеских отношениях с господином Асадом", — сказала Захарова.

Она добавила, что некоторое время Асад провел в Британии, где он получал образование офтальмолога.

"Асад провел значительную часть своей жизни в Британии, он не наш парень, он гораздо больше ваш парень", — подчеркнула Захарова.