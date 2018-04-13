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Захарова назвала Асада британским парнем
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Захарова назвала Асада британским парнем 

Газета.Ru 58 минут назад
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью Sky News заявила, что действующий президент Сирии Башар Асад долгое время был лучшим другом Лондона и Вашингтона.
"До химического разоружения господин Асад был лучшим другом не Москвы, а Лондона и Вашингтона. Господин (Джон) Керри, когда он был в сенате, был в дружеских отношениях с господином Асадом", — сказала Захарова.
Она добавила, что некоторое время Асад провел в Британии, где он получал образование офтальмолога.
"Асад провел значительную часть своей жизни в Британии, он не наш парень, он гораздо больше ваш парень", — подчеркнула Захарова.
Ранее Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН.
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