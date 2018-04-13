Захарова: Асад был лучшим другом США и Великобритании 

Президент Сирии Башар Асад в прошлом был лучшим другом Великобритании и США, а не России. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"До химического разоружения Асад был лучшим другом не Москвы, а Лондона и Вашингтона, — цитирует РИА Новости слова Захаровой. — (Бывший госсекретарь США Джон) Керри, когда работал в сенате, был в дружеских отношениях с Асадом".
Представитель российского МИД также напомнила, что «Асад провел значительную часть своей жизни в Британии». «Он, скорее, ваш парень, чем наш», — отметила дипломат.
На минувшей неделе западные страны обвинили официальный Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными САР. Москва считает, что целью таких вбросов является попытка Запада выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Дамаск в рамках соглашения 2013 года о ликвидации своего химоружия задекларировал 1,3 тысячи тонн химических веществ и прекурсоров, а также более 1,2 тысячи неснаряженных боеприпасов. Все эти запасы были успешно вывезены из страны, в начале 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации сирийского химарсенала.