Глава Пентагона рассказал законодателям США о планах Вашингтона по Сирии

НЬЮ-ЙОРК , 13 апреля. / ТАСС /. Министр обороны США Джеймс Мэттис принял в четверг участие в слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, он ознакомил законодателей с последними данными относительно возможности нанесения Вашингтоном удара по Сирии , а также рассказал о долгосрочных планах в отношении страны.

Решений нет, есть варианты

Мэттиса попросили разъяснить противоречивые высказывания президента США Дональда Трампа относительно возможности нанесения Вашингтоном удара по Сирии в связи с утверждениями о химической атаке. Глава Пентагона заявил, что американский лидер «пока не принял окончательного решения» о том, следует ли начинать военную операцию. Министр отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время на заседании Совета национальной безопасности США. Как пояснил Мэттис, там Трампу «будут предоставлены различные варианты».

"Я не хочу углубляться в детали относительно возможного решения главнокомандующего. Что касается нашей текущей ситуации, если, как в прошлый раз мы решим предпринять военные действия в связи с этой химатакой, то, как и в прошлый раз, немногим более года назад, мы уведомим Конгресс", — сказал он. Далее Мэттис уточнил, что, «конечно, перед атакой, будут уведомлены лидеры [ Конгресса США ], но мы предоставим полный отчет самому Конгрессу как можно скорее».

Глава Пентагона отказался пояснить, является ли участие союзников Вашингтона в данной возможной операции необходимым условием для ее проведения. Он ограничился следующим ответом: «Стратегия заключается в том, чтобы взаимодействовать с союзниками во всем. Я не могу обсуждать текущую ситуацию». На вопрос о том, что беспокоит его больше всего относительно возможного удара по Сирии, Мэттис, в частности, ответил: «На стратегическом уровне это предотвращение эскалации и выхода ситуации из-под контроля».

Доказательства ищут

Мэттис не уточнил, могут ли США на данный момент предоставить какие-либо подтверждения версии о химатаке в Сирии.

"Я считаю, что химическая атака была и сейчас мы собираем доказательства", — заявил он, отметив, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на месте «смогут лишь сказать, нашли ли они свидетельства применения или нет». «Но, поскольку это быстро рассеивающийся газ, то со временем становится все труднее подтвердить это», — считает он.

Глава Пентагона также выступил с утверждениями о том, что Россия и Сирия «пытаются не допустить инспекторов», и выразил надежду на то, что «сирийский режим разрешит им» оказаться на месте предполагаемой атаки. Ранее именно Россия и Сирия предложили ОЗХО направить на место своих специалистов, а глава российского МИД Сергей Лавров заявлял о готовности предоставить им гарантии безопасности.

Зачем США война с Сирией и Россией?

Ряд острых вопросов задала Мэттису член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи), которая в последние годы решительно выступала против попыток США отстранить от власти сирийского президента Башара Асада . Она заявила, что ракетный удар США по Сирии в 4 апреля 2017 года был незаконным, так как Конгресс не уполномочивал Трампа начинать войну против Сирии.

Габбард также спросила Мэттиса «каким целям США отвечает атака на Сирию». Мэттис отказался ответить на этот вопрос, сославшись на то, что это «решение пока не принято». Вместе с тем он добавил, что «в интересах цивилизации и, несомненно, Америки, чтобы Конвенция о запрещении химического оружия соблюдалась странами, которые ее подписали».

Конгрессмен также поинтересовалась тем, «каким образом война с Россией из-за Сирии отвечает интересам американцев». «Нет, я не могу ответить на этот вопрос. Я не готов спекулировать относительно того, что это произойдет», — сказал он. На вопрос, считает ли он такое развитие событий наиболее вероятным, Мэттис ответил отрицательно.

В долгосрочной перспективе

Ряд законодателей просили Мэттиса разъяснить, какова долгосрочная стратегия администрации Трампа по отношению к Сирии.

Мэттис заверил, что главная цель Вашингтона — «нанести поражение ИГ » (террористическая группировка «Исламское государство, запрещена в РФ). „Мы не собираемся участвовать в гражданской войне“, — отметил он. Вместе с тем, как пояснил Мэттис, такой подход, с точки зрения США, не исключает нанесения Вашингтоном ударов по Сирии, если США посчитают, что власти арабской республики применяют химическое оружие.

»Прежде всего, мы привержены прекращению этой войны посредством женевского процесса, организованного ООН ", — отметил Мэттис. Он выступил с утверждением, что данные переговоры не увенчались успехом из-за того, что их «блокирует Россия». «Это не значит, что мы сдадимся, мы работаем с международным сообществом, ООН, чтобы продолжать женевский процесс и гарантировать, что война прекратится», — заверил глава Пентагона.

Деньги понадобятся

Вопросы, касающиеся непосредственной темы слушаний — бюджета Пентагона, в который администрация Трампа в 2019 финансовом году рассчитывает направить около $686 млрд, острых споров не вызвали и, в целом, ушли на второй план в свете ситуации вокруг Сирии. Мэттис, в частности, напомнил, что Вашингтон нацелен на наращивание вооруженных сил для сохранения военного превосходства, в первую очередь над Россией и Китаем

"Национальная оборонная стратегия США предусматривает восстановление превосходства американских вооруженных сил в эпоху, когда возобновилось соперничество великих держав", — констатировал министр. «Я бы хотел, чтобы бюджет [Пентагона] сократился, но, учитывая, происходящее в мире, я не думаю, что так будет», — посетовал Мэттис.