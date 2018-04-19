В сирийской Думе нашли дымовые шашки из Солсбери 

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Песков: Россия работает в условиях агрессивных проявлений со стороны Запада

Белые каски организаторов "химатаки" нашли на свалке в Думе, сообщают СМИ

Политолог: заявление Трампа о "жесткой схватке" в Сирии о многом говорит