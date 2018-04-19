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В сирийской Думе нашли дымовые шашки из Солсбери
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В сирийской Думе нашли дымовые шашки из Солсбери 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ГОРОДА ДУМА В СИРИИ ОБНАРУЖЕНЫ КОНТЕЙНЕРЫ С ХЛОРОМ ИЗ ГЕРМАНИИ И ДЫМОВЫЕ ШАШКИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В БРИТАНСКОМ СОЛСБЕРИ — МИД РФ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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