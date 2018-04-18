Центр по примирению опроверг данные о ранении российского офицера в Думе

ДАМАСК , 18 апр — РИА Новости . Информация о якобы ранении в сирийской Думе российского офицера не соответствует действительности, при перестрелке в сирийской Думе ранен сирийский сотрудник безопасности, российских военнослужащих на месте инцидента не было, заявили в российском Центр примирения враждующих сторон в Сирии

"Информация российского издания «Коммерсант» о якобы ранении с.г. в н.п. Дума (Восточная Гута, Сирия) российского офицера не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

По данным Центра по примирению, 17 апреля при обеспечении безопасности рекогносцировочной поездки сотрудников ООН в городе Дума на внешнем периметре охраны автоколонны произошел огневой контакт представителей сирийских органов безопасности с неизвестными лицами.

"В результате перестрелки получил легкое ранения сирийский сотрудник безопасности. Российских военнослужащих на месте инцидента не было", — отметили в Центре.

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