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Центр по примирению опроверг данные о ранении российского офицера в Думе
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Центр по примирению опроверг данные о ранении российского офицера в Думе 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ДАМАСК, 18 апр — РИА Новости. Информация о якобы ранении в сирийской Думе российского офицера не соответствует действительности, при перестрелке в сирийской Думе ранен сирийский сотрудник безопасности, российских военнослужащих на месте инцидента не было, заявили в российском Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
"Информация российского издания «Коммерсант» о якобы ранении с.г. в н.п. Дума (Восточная Гута, Сирия) российского офицера не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
По данным Центра по примирению, 17 апреля при обеспечении безопасности рекогносцировочной поездки сотрудников ООН в городе Дума на внешнем периметре охраны автоколонны произошел огневой контакт представителей сирийских органов безопасности с неизвестными лицами.
"В результате перестрелки получил легкое ранения сирийский сотрудник безопасности. Российских военнослужащих на месте инцидента не было", — отметили в Центре.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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