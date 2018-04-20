Эксперты ОЗХО не хотят встречаться с жителями Думы

Специалисты также не осматривали больницу в Думе, где якобы оказывалась помощь пострадавшим. Кроме того, эксперты ОЗХО не хотят встречаться с местными жителями, в том числе с отцом мальчика Хасана Диаба, который готов дать показания, что никакой химической атаки не было.

Дамаске опасаются, что эксперты ограничатся «дистанционным» изучением доказательств и уедут обратно в Гаагу

Ранее с Соединенных Штатах заявили, что РФ совместно с сирийскими властями пытаются скрыть доказательства химической атаки в Сирии.

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