Эксперты ОЗХО не хотят встречаться с жителями Думы 

Эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые прибыли в Сирию 14 апреля для расследования якобы химической атаки в городе Дума, до сих пор не посетили место предполагаемого ЧП. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты также не осматривали больницу в Думе, где якобы оказывалась помощь пострадавшим. Кроме того, эксперты ОЗХО не хотят встречаться с местными жителями, в том числе с отцом мальчика Хасана Диаба, который готов дать показания, что никакой химической атаки не было.
В Дамаске опасаются, что эксперты ограничатся «дистанционным» изучением доказательств и уедут обратно в Гаагу.
Ранее с Соединенных Штатах заявили, что РФ совместно с сирийскими властями пытаются скрыть доказательства химической атаки в Сирии.
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