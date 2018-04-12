Ещё
МИД РФ обвинил США в злоупотреблении ролью доллара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ обвинил США в злоупотреблении ролью доллара 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Заместитель министра иностранных дел РФ осудил политику санкций, проводимую США в отношении России, и заявил, что последние антироссийские меры Вашингтона продемонстрировали злоупотребление ролью доллара как мировой резервной валюты и пренебрежение интересами бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.
«Приняв указанные меры, США продемонстрировали, что вся их система, внутренний строй, продолжает эволюционировать в направлении, которое радикально отличается от основ американского общественного устройства, каким мы его знали на протяжении десятилетий: пренебрежение интересами бизнеса, злоупотребление ролью доллара как основной резервной валюты, навязывание своих подходов экономическим операторам зачастую в ущерб себе», — сказал Рябков.
Замглавы МИД заявил, что Россия работает над ответными мерами в отношении США.
«Они в процессе проработки», — сказал Рябков.
Ранее Минфин США опубликовал новый санкционный список, куда включил «олигархов и элиту», которые «больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства». В список, в частности, попали бизнесмены Владимир Богданов, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг и др.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы возможные цели для удара США по Сирии324
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники297
США положили глаз на Северный морской путь411
Суд изменил приговор Улюкаеву217
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии197
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение