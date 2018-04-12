МИД РФ обвинил США в злоупотреблении ролью доллара 

Заместитель министра иностранных дел РФ осудил политику санкций, проводимую США в отношении России, и заявил, что последние антироссийские меры Вашингтона продемонстрировали злоупотребление ролью доллара как мировой резервной валюты и пренебрежение интересами бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.
«Приняв указанные меры, США продемонстрировали, что вся их система, внутренний строй, продолжает эволюционировать в направлении, которое радикально отличается от основ американского общественного устройства, каким мы его знали на протяжении десятилетий: пренебрежение интересами бизнеса, злоупотребление ролью доллара как основной резервной валюты, навязывание своих подходов экономическим операторам зачастую в ущерб себе», — сказал Рябков.
Замглавы МИД заявил, что Россия работает над ответными мерами в отношении США.
«Они в процессе проработки», — сказал Рябков.
Ранее Минфин США опубликовал новый санкционный список, куда включил «олигархов и элиту», которые «больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства». В список, в частности, попали бизнесмены Владимир Богданов, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг и др.