Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН

Идея исключения России из состава Совета Безопасности ООН — полное безумие, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Механизм работы СБ, по ее мнению, "был создан таким образом, чтобы никогда ни одна группа стран …не смогла узурпировать эту власть".
"Этот инструмент создавался не для того, чтобы друзья дружили, — цитирует ТАСС слова Марии Захаровой. — Официальные мероприятия, переговоры проходят не между сторонами, у которых все отлично. По ту сторону переговорного стола сидят люди, которые, как правило, имеют очень большие претензии друг к другу. Так вот, несмотря на то что стол в Совбезе круглый, и это тоже не случайно, все прекрасно понимали, что по разные его стороны сидят отнюдь не будущие союзники".