Помпео: РФ, Иран и Турция обсуждали в Анкаре, как поделить Сирию

Реджепа Тайипа Эрдогана и Сенаторы попросили прокомментировать его недавнюю встречу в Анкаре президентов Владимира Путина Хасана Роухани , которые подтвердили свою поддержку переговорному политическому процессу в Сирии и вновь подчеркнули, что конфликт в этой стране не может быть урегулирован военным путем.

"Они были там, чтобы обсудить, как они собираются поделить [по частям] Сирию. Это грубое изложение их миссии. Но именно для этого они и собрались [в Анкаре]", — утверждал Помпео, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.

Он также отметил, что «американский народ должен быть представлен за этим столом», чтобы США «могли быть частью этих переговоров». Бывший директор ЦРУ считает, что урегулирование ситуации в арабской республике идет «чрезвычайно сложно». По его мнению, турецкая операция «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» (входят в состав «Сил демократической Сирии») и партии «Демократический союз» в сирийском регионе Африн еще больше все усложнила.

Помпео указал на необходимость «достигнуть дипломатического результата» в Сирии и принести стабильность в страну. По его словам, США видят свою дипломатическую задачу в том, чтобы «в один прекрасный день сирийский народ осуществлял самоуправление

в постасадовской Сирии». «Этого очень сложно достигнуть», — заключил кандидат на пост госсекретаря.

Встреча в Анкаре

На прошедшей 4 апреля встрече президенты РФ, Турции и Ирана подчеркнули, что «формат Астаны был единственной эффективной международной инициативой, которая помогла уменьшить насилие в Сирии и способствовала миру и стабильности в арабской республике, придав импульс женевскому процессу, с тем чтобы найти прочное политическое решение сирийского конфликта». По итогам встречи стороны приняли совместное заявление, в котором выразили намерение продолжать участие в этом процессе.

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани также подтвердили решимость сотрудничать в интересах окончательной ликвидации "Исламского государства" "Джебхат ан-Нусры" (запрещенные в РФ террористические организации) и других экстремистских группировок. При этом президенты «подчеркнули, что никакие действия, от кого бы они ни исходили, не должны подрывать эти принципы [территориальной целостности и независимости Сирии]», «отвергли все попытки создать новые реалии „на земле“ под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран».