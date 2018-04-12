Источник: Тулееву придется пройти через праймериз

По словам собеседника "Газеты.Ru", это решение самого Тулеева. Он может принять участие в процедуре, но на общих основаниях.

Как отмечается, также Тулееву придется поучаствовать в дебатах.

Ранее сообщалось, что совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал экс-губернатора региона Амана Тулеева на должность председателя парламента Кузбасса.