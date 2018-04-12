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Тулееву придется пройти через праймериз
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Источник: Тулееву придется пройти через праймериз 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикеру заксобрания Кемеровской области Аману Тулееву придется пройти праймериз "Единой России", если он хочет избираться в следующий состав парламента. Об этом "Газете.Ru" сообщил осведомленный источник в партии.
По словам собеседника "Газеты.Ru", это решение самого Тулеева. Он может принять участие в процедуре, но на общих основаниях.
Как отмечается, также Тулееву придется поучаствовать в дебатах.
Ранее сообщалось, что совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал экс-губернатора региона Амана Тулеева на должность председателя парламента Кузбасса.
Также стало известно, что Алексей Синицын, экс-глава кемеровского облсовета, подал в отставку в пользу Тулеева.
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