Тулееву придется пройти через праймериз

Спикеру заксобрания Кемеровской области Аману Тулееву придется пройти праймериз "Единой России", если он хочет избираться в следующий состав парламента. Об этом "Газете.Ru" сообщил осведомленный источник в партии.
По словам собеседника "Газеты.Ru", это решение самого Тулеева. Он может принять участие в процедуре, но на общих основаниях.
Как отмечается, также Тулееву придется поучаствовать в дебатах.
Ранее сообщалось, что совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал экс-губернатора региона Амана Тулеева на должность председателя парламента Кузбасса.
Также стало известно, что Алексей Синицын, экс-глава кемеровского облсовета, подал в отставку в пользу Тулеева.