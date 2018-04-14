МИД Ливана назвал удары по Сирии вопиющей агрессией

"МИД Республики Ливан осуждает ракетный удар, которому подверглась Сирия. Он представляет собой вопиющую агрессию в отношении суверенитета Сирии и нарушение международных признанных правил", — сказано в заявлении, поступившем в РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что, согласно общепринятым международным нормам, необходимо было дождаться результатов прозрачного и объективного расследования экспертов ОЗХО по вопросу предполагаемого применения химоружия в САР, на основании которого было бы сделано заявление в ООН до нанесения каких-либо ударов.

"Изначальная позиция Ливана была против применения химоружия какой-либо из сторон и за необходимость наказать виновных", — добавили в МИД.

США , Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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