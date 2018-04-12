Россия созовёт открытое заседание Совбеза ООН по Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия созовёт открытое заседание Совета безопасности по угрозе миру в связи с ситуацией вокруг Сирии с участием генсека организации Антониу Гутерреша.
«Мы в ближайшее время попросим Совет безопасности созвать открытое заседание с участием генерального секретаря ООН, чтобы обсудить эту тему», — приводит РИА Новости слова Небензи.
Он отметил, что прошедших ранее консультаций «недостаточно».
Ранее Небензя заявил, что угроза применения силы в Сирии является нарушением устава ООН.