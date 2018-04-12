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Создатель «Новичка» нашел неожиданное объяснение спасению Скрипалей
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Создатель «Новичка» нашел неожиданное объяснение спасению Скрипалей 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Один из создателей вещества «Новичок» Вил Мирзаянов заявил, что те, кто попытался отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, не учли одного свойства этого газа в условиях британской погоды.
Мирзаянов отметил, что у используемого при нападении на Скрипалей газа серии «Новичок» есть недостаток — высокая гидроуязвимость, сообщают СМИ.
По его словам, это вещество нельзя было использовать в Англии, где «стоял туман». По его мнению, подобная мысль может прийти в голову «только идиоту», который не был знаком с характеристиками вещества.
Мирзаянов утверждает, что киллер намазал ручку двери дома Скрипаля смесью газа А-234 в желе, когда хозяев не было дома. За то время, пока бывший шпион и его дочь отсутствовали, концентрация отравляющего вещества сильно упала. Лишь поэтому Скрипали избежали летального исхода, считает химик.
Живущий в США химик Мирзаянов ранее уверял, что от отравления «Новичком» невозможно вылечиться.
Ученый, осужденный в России за госизмену и эмигрировавший затем в США, заявлял, что «только Россия могла это сделать», говоря об отравлении Скрипаля. Вместе с тем он сообщал, что химическая формула вещества была опубликована лишь в его книге, вышедшей на Западе.
Напомним, накануне эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка». В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях.
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