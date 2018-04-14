Ещё
Франция утверждает, что при «химатаке» в Думе использовались хлор и другие газы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция утверждает, что при «химатаке» в Думе использовались хлор и другие газы 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Жан-Ив Ле Дриан — глава внешнеполитического ведомства Франции — заявил, что «войска Башара Асада использовали при химической атаке в сирийской Думе хлор и другие газы».
Об этом он заявил в интервью телеканалу BFMTV, выдержки из которого публикует РИА Новости.
По словам главы МИД Франции, исследования, которые были произведены провели, позволяют определить все газы, которые были использованы.
«Это хлор, без сомнения, и есть и другие элементы. Анализы, которые проводились в лаборатории, показывают, что проявлявшиеся симптомы вызваны другими газами», — резюмировал Жан-Ив Ле Дриан.
Ранее «Свободная пресса» сообщала http://svpressa.ru/war21/news/197902/, что группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) планирует начать работу в сирийском городе Дума 14 апреля.
Напомним, США возложили на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии.
Новости Сирии: Асад прокомментировал удар США и их союзников по Сирии
Свободная пресса: последние новости
Посол РФ в США об ударе по Сирии: такие действия не останутся без последствий В Госдепе уверены в непричастности Лондона к «химатаке» в Сирии В КПРФ опровергли информацию о госпитализации Зюганова
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США368
Российские истребители поднялись в небо Сирии699
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии257
Китай отреагировал на события в Сирии24
Названа причина смерти сына Скрипаля19
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
05:43
В Киеве поддержали удары по Сирии
Украина Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение