Франция утверждает, что при «химатаке» в Думе использовались хлор и другие газы

Об этом он заявил в интервью телеканалу BFMTV, выдержки из которого публикует РИА Новости

По словам главы МИД Франции, исследования, которые были произведены провели, позволяют определить все газы, которые были использованы.

«Это хлор, без сомнения, и есть и другие элементы. Анализы, которые проводились в лаборатории, показывают, что проявлявшиеся симптомы вызваны другими газами», — резюмировал Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее «Свободная пресса» сообщала http://svpressa.ru/war21/news/197902/, что группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) планирует начать работу в сирийском городе Дума 14 апреля.

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