Посол Израиля рассказал об эффективном канале связи с российскими военными по Сирии 

У российских и израильских военных имеется постоянный канал связи по ситуации в Сирии, он эффективно работает, заявил посол Израиля в Москве Гарри Корен.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Накануне президент России Владимир Путин и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили сирийскую проблематику. Стороны в частности обсудили удар по аэродрому Тифор сирийской базы Эт-Тияс в Хомсе, нанесенный 9 апреля истребителями ВВС Израиля. На следующий день замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с Гарри Кореном и обсудил с ним обстановку в Сирии и секторе Газа.