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Посол Израиля рассказал об эффективном канале связи с российскими военными по Сирии
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Посол Израиля рассказал об эффективном канале связи с российскими военными по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
У российских и израильских военных имеется постоянный канал связи по ситуации в Сирии, он эффективно работает, заявил посол Израиля в Москве Гарри Корен.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Накануне президент России Владимир Путин и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили сирийскую проблематику. Стороны в частности обсудили удар по аэродрому Тифор сирийской базы Эт-Тияс в Хомсе, нанесенный 9 апреля истребителями ВВС Израиля. На следующий день замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с Гарри Кореном и обсудил с ним обстановку в Сирии и секторе Газа.
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