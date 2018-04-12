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В Совфеде спрогнозировали итог расследования дела об отравлении Скрипаля
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В Совфеде спрогнозировали итог расследования дела об отравлении Скрипаля 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Член Совета Федерации Игорь Морозов считает, что расследование дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, как и дел Бориса Брезовского и Александра Литвиненко, в Великобритании закончится ничем.
По его словам, Россия будет изучать результаты расследования ОЗХО и делать все возможное, чтобы прояснить ситуацию, «которая политизирована до очень серьезного международного конфликта». Однако у России по-прежнему остаются вопросы, почему Лондон засекретил расследование этого дела, и «что за полигон смерти устроили британцы по отношению к российским гражданам у себя на острове».
Ранее сообщалось, что ОЗХО не удалось установить страну происхождения вещества, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, однако специалисты подтвердили, что оно относится к группе нервно-паралитических отравляющих веществ.
Морозов полагает, что «дело Скрипаля» закончится точно так же, как и расследования по делам Березовского и Литвиненко, «то есть ничем».
Сенатор напомнил, что родственники Березовского и Литвиненко не согласны с выводами следствия, а по делу Литвиненко даже нет судебного решения. Ответы на вопросы, которые Министерство иностранных дел РФ направило Лондону, получены так и не были.
В понедельник член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в эфире телеканала «Россия 1» обратил внимание на то, что случаи смерти Березовского, убийства Литвиненко и покушения на Скрипаля имеют много общего. Депутат отметил, что во всех случаях «фигурирует отравляющее вещество или вещество, которое вызывает шок у обывателя, вообще, как это могло произойти; чтобы возникало ощущение, что к этому причастно государство».
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