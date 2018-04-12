В Совфеде спрогнозировали итог расследования дела об отравлении Скрипаля

По его словам, Россия будет изучать результаты расследования ОЗХО и делать все возможное, чтобы прояснить ситуацию, «которая политизирована до очень серьезного международного конфликта». Однако у России по-прежнему остаются вопросы, почему Лондон засекретил расследование этого дела, и «что за полигон смерти устроили британцы по отношению к российским гражданам у себя на острове».

Ранее сообщалось, что ОЗХО не удалось установить страну происхождения вещества, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, однако специалисты подтвердили, что оно относится к группе нервно-паралитических отравляющих веществ.

Морозов полагает, что «дело Скрипаля» закончится точно так же, как и расследования по делам Березовского и Литвиненко, «то есть ничем».

Сенатор напомнил, что родственники Березовского и Литвиненко не согласны с выводами следствия, а по делу Литвиненко даже нет судебного решения. Ответы на вопросы, которые Министерство иностранных дел РФ направило Лондону, получены так и не были.