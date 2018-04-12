Ещё
Постпред России в ООН назвал главным приоритетом недопущение войны в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Постпред России в ООН назвал главным приоритетом недопущение войны в Сирии 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ООН, 12 апр — РИА Новости. Главным приоритетом Совета Безопасности ООН и международного сообщества сегодня должно быть недопущение войны в Сирии, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
В четверг Швеция распространила в СБ ООН проект резолюции об отправке в Сирию миссию высокого уровня по разоружению. Обсуждение проекта началось в ходе консультаций СБ в четверг.
По итогам встречи Небензя заявил, что принятие Советом предложенного проекта резолюции не является главным приоритетом «в нынешних обстоятельствах».
"Немедленный приоритет — отвести опасность войны", — сказал российский постпред журналистам в ООН.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
В КПРФ опровергли госпитализацию Зюганова РФ надеется, что точка невозврата в ситуации вокруг Сирии не будет пройдена Посольство России высмеяло Times за "контролируемый повстанцами" Дамаск
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США положили глаз на Северный морской путь287
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники262
Суд изменил приговор Улюкаеву199
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии190
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии59
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение