Постпред России в ООН назвал главным приоритетом недопущение войны в Сирии 

ООН, 12 апр — РИА Новости. Главным приоритетом Совета Безопасности ООН и международного сообщества сегодня должно быть недопущение войны в Сирии, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
В четверг Швеция распространила в СБ ООН проект резолюции об отправке в Сирию миссию высокого уровня по разоружению. Обсуждение проекта началось в ходе консультаций СБ в четверг.
По итогам встречи Небензя заявил, что принятие Советом предложенного проекта резолюции не является главным приоритетом «в нынешних обстоятельствах».
"Немедленный приоритет — отвести опасность войны", — сказал российский постпред журналистам в ООН.
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