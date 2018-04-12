Захарова не может представить, что в Сирии прольется кровь русских и американцев

Так она ответила на вопрос, если в Сирии в результате действий США прольется кровь российских людей, то будет ли это означать, что прольется и кровь американцев.

"Я даже не могу подумать об этом, потому что я хочу напомнить и вам, и себе, и любому, кто увидит это интервью, что мы живем в 2018 году, мы общаемся, в том числе с помощью Twitter. Мы можем разрешить все подобные вопросы, взяв телефонную трубку, отправив сообщение, и я думаю, что это тот вопрос, который следует решать путем общения, а не путем силы".

Ливане На еще один вопрос относительно заявления посла России Александра Засыпкина ливанскому телеканалу Al Manar о том, что Москва оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии, Захарова сказала, что глава дипломатического представительства говорил о защите россиян в Сирии.

"Идея российского посла в Ливане состояла в том, что Россия должна защитить своих людей на местах. Это очевидно, это задача каждой страны мира — защищать своих людей на местах", — пояснила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, россияне и в том числе российские солдаты находятся в Сирии «не для того, чтобы завоевывать сирийский народ», а ради того, «чтобы защитить сирийский народ». «Они пришли в Сирию по предложению и по приглашению сирийского народа. Вы можете поехать в Сирию и увидеть своими собственными глазами, насколько сирийский народ высоко ценит российское присутствие на месте», — сказала она.