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Небензя заявил о нарушении США устава ООН
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Небензя заявил, что угроза применения силы в Сирии нарушает устав ООН 

RT на русском 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время пресс-подхода заявил, что угроза применения силы в Сирии является нарушением устава ООН.
«Это явное нарушение Устава ООН: угроза международному миру и безопасности является нарушением Устава ООН. Мы крайне обеспокоены ситуацией и опасной эскалацией. Надеемся, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства», — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение по Сирии будет принято достаточно скоро.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также отметила, что угроза применения силы против страны — члена ООН является нарушением устава организации.
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