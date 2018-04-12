Небензя заявил о нарушении США устава ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время пресс-подхода заявил, что угроза применения силы в Сирии является нарушением устава ООН.
«Это явное нарушение Устава ООН: угроза международному миру и безопасности является нарушением Устава ООН. Мы крайне обеспокоены ситуацией и опасной эскалацией. Надеемся, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства», — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение по Сирии будет принято достаточно скоро.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также отметила, что угроза применения силы против страны — члена ООН является нарушением устава организации.