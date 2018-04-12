Железняк: намерение Украины выйти из состава СНГ не повлияет на отношения стран-участниц

Парламентарий отметил, что действия Киева нанесут экономике Украины огромный ущерб.

Деструктивная политика руководства Украины, по мнению депутата, саморазрушительна для страны.

«Порошенко каждым новым безумным шагом отнимает у граждан Украины возможность работать и кормить свои семьи. Выход из СНГ еще один шаг к экономической пропасти», — указал Железняк.

По его словам, выводя Украину из договора об СНГ, Киев снимает с себя ответственность за вопросы безопасности, имеющие большое значение во взаимодействии в рамках Содружества.

Ранее в четверг, выступая на международном форуме в Киеве по проблемам безопасности, Порошенко проанонсировал официальное прекращение участия Киева в уставных органах СНГ.