МИД пообещал защиту россиян в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Sky News заявила, что Россия защитит своих людей в Сирии.
«Это задача для каждой страны в мире, защищать своих граждан на местах», — заявила Захарова.
Она отметила, что российские военные защищают в САР сирийский народ.
«Наши люди, наши солдаты там, они не для того, чтобы завоевать сирийский народ, они для защиты сирийского народа», — отметила Захарова и добавила, что «они пришли в Сирию по предложению и приглашению сирийского народа».
Представитель МИД добавила, что сирийцы ценят присутствие России.
Ранее Захарова заявила, что милитаристские заявления США угрожают крайне опасной эскалацией.