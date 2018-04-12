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МИД пообещал защиту россиян в Сирии
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Захарова: Россия защитит своих людей в Сирии 

RT на русском 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Sky News заявила, что Россия защитит своих людей в Сирии.
«Это задача для каждой страны в мире, защищать своих граждан на местах», — заявила Захарова.
Она отметила, что российские военные защищают в САР сирийский народ.
«Наши люди, наши солдаты там, они не для того, чтобы завоевать сирийский народ, они для защиты сирийского народа», — отметила Захарова и добавила, что «они пришли в Сирию по предложению и приглашению сирийского народа».
Представитель МИД добавила, что сирийцы ценят присутствие России.
Ранее Захарова заявила, что милитаристские заявления США угрожают крайне опасной эскалацией.
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