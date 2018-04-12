МИД пообещал защиту россиян в Сирии

Захарова: Россия защитит своих людей в Сирии

«Это задача для каждой страны в мире, защищать своих граждан на местах», — заявила Захарова.

Она отметила, что российские военные защищают в САР сирийский народ.

«Наши люди, наши солдаты там, они не для того, чтобы завоевать сирийский народ, они для защиты сирийского народа», — отметила Захарова и добавила, что «они пришли в Сирию по предложению и приглашению сирийского народа».

Представитель МИД добавила, что сирийцы ценят присутствие России.