Глава Пентагона пожелал Путину хорошей гонки вооружений

«То, что он показал в этих видеосюжетах, было внимательно изучено. Мои сотрудники знают этот вопрос очень хорошо. Ничто из того, о чем заявил президент Путин, нисколько не меняет наших стратегических оценок», — заявил Мэттис, передает ТАСС.

Глава Пентагона также отметил, что желает Путину «хорошей гонки вооружений».

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона хуже, чем во времена холодной войны, при этом предложив России остановить гонку вооружений.

1 марта президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию объявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием. По словам главы государства, Россия успешно испытала авиационное гиперзвуковое оружие (система «Кинжал») и с 1 декабря 2017 года поставила его на вооружение на юге страны. Путин также подробно рассказал о ракетном комплексе «Сармат» и других новинках ОПК.