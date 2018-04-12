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Глава Пентагона пожелал Путину хорошей гонки вооружений
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Глава Пентагона пожелал Путину хорошей гонки вооружений 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: Reuters
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в Пентагоне изучили тезисы, представленные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию о создании новейшего оружия.
«То, что он показал в этих видеосюжетах, было внимательно изучено. Мои сотрудники знают этот вопрос очень хорошо. Ничто из того, о чем заявил президент Путин, нисколько не меняет наших стратегических оценок», — заявил Мэттис, передает ТАСС.
Глава Пентагона также отметил, что желает Путину «хорошей гонки вооружений».
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона хуже, чем во времена холодной войны, при этом предложив России остановить гонку вооружений.
1 марта президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию объявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием. По словам главы государства, Россия успешно испытала авиационное гиперзвуковое оружие (система «Кинжал») и с 1 декабря 2017 года поставила его на вооружение на юге страны. Путин также подробно рассказал о ракетном комплексе «Сармат» и других новинках ОПК.
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