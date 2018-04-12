МИД потребовал доступа к материалам ОЗХО по «делу Скрипаля»

По ее словам, отдельные положения ОЗХО в выводах по делу «вызывают у российских экспертов вопросы и, конечно, требуют дополнительной детальной проработки, в том числе, с британской стороной». В связи с этим Россия должна получить доступ ко всем материалам экспертизы ОЗХО и всему объему реальной информации, которая есть у Лондона, что позволит ей довериться выводам комиссии организации

«Любому специалисту понятно, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб. Я еще раз повторяю, Россия готова и открыта к проведению совместной работы», — указала она.

Напомним, сегодня комиссия ОЗХО обнародовала доклад, в котором подтвердила выводы британских специалистов по поводу агента, подействовавшего на Скрипалей. В то же время в опубликованных материалах указывалось, что установить происхождение вещества не представляется возможным. Тем не менее специалисты отметили высокую чистоту вещества, что означает сложное производство.

Ранее глава лаборатории в Портон-Даун признал, что британские специалисты не могут установить происхождение нервнопаралитического вещества, которым отравили Скрипалей. После этого британский МИД удалил твиты, в которых утверждал, что экспертиза однозначно указывала на Россию как место производства газа.

Сергей и Юлия Скрипаль найдены в бессознательном состоянии 4 марта в Солсбери. Несмотря на прогнозы по поводу их неизбежной смерти, Юлия Скрипаль уже выписана из больницы, а Сергей Скрипаль идет на поправку.

С момента отравления Великобритания не представила ни одной фотографии пострадавших и разрешила российским представителям убедиться в их состоянии. Накануне Скотленд-Ярд опубликовал заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором она якобы попросила не беспокоить их. Захарова не исключила, что Скрипалей либо насильственно удерживают в плену, либо принуждают их участвовать в инсценировке.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ