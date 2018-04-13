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Конфронтация между США и Россией: мастер эскалации
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Конфронтация между США и Россией: мастер эскалации 

ИноСМИ 13 апреля 2018
Фото: ИноСМИ
Владимир Путин и Дональд Трамп пугающе похожи. Оба — бесстыжие лжецы, имеющие нюх на добычу и умеющие вести закулисную борьбу. Теперь они столкнулись друг с другом лоб в лоб. Место действия: Сирия.
Президент — патологический лжец, никогда не выказывающий сожаления о собственных действиях. Он находится под чудовищным давлением со стороны общественности, он изолирован, и даже друзья и партнеры отвернулись от него. Фондовые рынки рушатся, а его сила улетучивается. Но президент — мастер эскалации. Где бы ни возникла проблема, он создает еще большую проблему. Президент сеет сомнения, говорит о конспирации, начинает хитрую игру, прибегая к подтасовкам и лжи. Но самое главное: президент бесконечно тщеславен и обладает нюхом на добычу, а также умением вести закулисную борьбу. А еще он часто злится и входит в раж, и он может себе это позволить — просто потому что живет в каком-то собственном, воображаемом мире. У этого президента — сразу два имени: Владимир Путин и Дональд Трамп.
Но насколько очевидно их сходство, настолько же удивительна конфронтация, неожиданно возникшая между Трампом и Путиным. Президент США долго вел себя по отношению к Путину нерешительно, и было заметно, что он им в какой-то степени восхищается. Так к чему же Трампу ссориться с человеком, которому он, возможно, обязан своей победой на выборах?
Между США и Россией действуют опасные силы
Но теперь система координат враз сдвинулась. Трамп больше не может себе позволить встречаться с Путиным в качестве друга.
Внутриполитическое давление, оказываемое на него, заставляет его быть жестким. «Фейсбук», манипуляции в ходе выборов, бесконечная череда кибератак, «дело Скрипаля» — этот список можно продолжать и продолжать. В западных столицах, наконец, осознали, что многолетнее вмешательство России в их дела разрушительно. 27 стран выслали в общей сложности около 150 российских дипломатов. А последние, максимально прицельные санкции стали прямым ответом на атаку на «машинное отделение» демократии.
Это вполне можно назвать современной войной, новой холодной войной или «всего лишь» конфронтацией: между США и Россией действуют опасные силы, и стремительно растет число стран, которые также занимают аналогичную позицию и боятся разрушительной силы российского влияния.
Но в то же время западный альянс находится под огромным давлением, потому что именно президент, выигравший от манипуляций на выборах, теперь игнорирует общепризнанные ценности и логику и разрушает доверие. Трамп непредсказуем и опасен, и он не может взять на себя лидерскую роль США в западном мире.
Сирия — классический пример «заместительной войны» между противостоящими друг другу державами. С одной стороны — Россия, безусловно поддерживающая жестокого диктатора Асада и берущая на себя часть вины за операции его бомбардировщиков. С другой стороны — американский президент, который сначала объявляет о выводе своих войск, на следующий день отдает приказ о бомбардировках, а на третий день теряет то ли интерес, то ли терпение. У него есть ракеты, но нет четкой стратегии.
Предположительная химическая атака в конце прошлой неделе вполне вписывается в эту запутанную схему конфликта между державами: вероятнее всего, там действительно было применено химическое оружие. Но кто его применил? Есть немало улик, указывающих на то, что это был Асад — как случалось и раньше. Но, возможно, это были повстанцы, которые столь жестокими методами пытаются добиться помощи от мирового сообщества.
Россия отрицает газовую атаку — и предостерегает от уничтожения улик
Россия должна быть заинтересована в расследовании ситуации, тем более что она входила в число гарантов уничтожения сирийского химического арсенала. Но глава МИД России Сергей Лавров, этот «мистер Нет», категорически отрицал, что химическое оружие применялось. А потом выступило российское правительство, по сути дезавуировав его слова и заявив, что ракетный удар американцев может уничтожить доказательства того, что это была газовая атака. И в то же время оно мешает расследованию этого преступления со стороны международных инспекторов. Если бы Москва была уверена в своих (сбивчивых) аргументах, то она должна была бы радоваться нейтральному расследованию.
В свою очередь, Трампу следовало бы тщательнее обосновать свои подозрения и задействовать политический «рычаг», которым США умело воспользовались в Совбезе ООН. Ему следовало бы нападать и при этом позаботиться о том, чтобы не пришлось самому бояться нападок. Политические «разборки» часто ведутся не по правилам судебного процесса, а в международном праве нет презумпции невиновности. Применение химического оружия требует ответа. Но намечающийся альянс должен быть в состоянии по мере необходимости убеждать сомневающиеся общества.
Кремль на протяжении многих лет действует по одному и тому же шаблону: сеет сомнения, провоцирует противоречия, прибегает ко лжи — до тех пор пока не наступит момент, когда он больше не может отрицать «зеленых человечков». Запад измотан этим. Теперь же газовая атака спровоцировала непредсказуемую реакцию со стороны человека, который, пребывая в состоянии какой-то нахальной эйфории, через «Твиттер» анонсировал предстоящий военный удар. Дьявол и Вельзевул обнаружились в сирийской Думе.
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СМИ Латинской Америки: химатака в Сирии и резкая эскалация международной напряженности Путин, а почему ты против? Химическая атака в Думе: Дамаск и Москва плюют в лицо Западу
Комментарии  Ещё 6 источников 
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