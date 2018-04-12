Небензя: Россия не исключает никаких вариантов в действиях США по Сирии

В четверг Небензя заявил журналистам в ООН, что сегодня главным приоритетом остается отведение «опасности войны». Отвечая на вопрос, идет ли речь об опасности войны между США и РФ, Небензя сказал: «К сожалению, мы не можем ничего исключать, потому что мы видели сообщения из Вашингтона, они были очень воинственными».

"Они (США) знают, что мы там (в Сирии), и я надеюсь, что будет идти диалог по соответствующим каналам, чтобы предотвратить любое опасное развитие событий", — сказал российский постпред.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“. Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы „предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента“.

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