Помпео назвал механизм принятия решения о «хирургических ударах» по Сирии

Как сообщает РИА «Новости», на слушаниях по утверждению Помпео на должность госсекретаря один из сенаторов, говоря о ситуации в Сирии, поинтересовался, согласен ли он, что ведение войны требует как внутреннего, так и международного одобрения. На это Помпео ответил: «Да».

При этом, отвечая на вопрос, нужно ли одобрение конгресса США на, Майк Помпео заявил, что этого не потребуется.

«Многие администрации предпринимали такие действия в рамках полномочий президента», — отметил он.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что угрозы возможного применения химического оружия против американских военных в Сирии достаточно для принятия решения об ударе.