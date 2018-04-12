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Помпео назвал механизм принятия решения о «хирургических ударах» по Сирии
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Помпео назвал механизм принятия решения о «хирургических ударах» по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Ведение войны требует как внутреннего, так и международного одобрения, но решение о «хирургических» ударах по Сирии администрация США может принимать самостоятельно, заявил глава ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря Майкл Помпео.
Как сообщает РИА «Новости», на слушаниях по утверждению Помпео на должность госсекретаря один из сенаторов, говоря о ситуации в Сирии, поинтересовался, согласен ли он, что ведение войны требует как внутреннего, так и международного одобрения. На это Помпео ответил: «Да».
При этом, отвечая на вопрос, нужно ли одобрение конгресса США на, Майк Помпео заявил, что этого не потребуется.
«Многие администрации предпринимали такие действия в рамках полномочий президента», — отметил он.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что угрозы возможного применения химического оружия против американских военных в Сирии достаточно для принятия решения об ударе.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.
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