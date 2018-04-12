Глава Пентагона не готов говорить об опасности начала войны с Россией

На слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил шефу Пентагона был задан вопрос о том, «каким образом война с Россией из-за Сирии отвечает интересам американцев». «Нет, я не могу ответить на этот вопрос. Я не готов спекулировать относительно того, что это произойдет», — последовал ответ Мэттиса.

Американские законодатели наставали на том, что Москва может ответить на действия США в САР. Ситуация таким образом перейдет в «горячую фазу».

"Есть много возможностей ответить на нарушения Конвенции о запрещении химического оружия — дипломатическими, экономическими, военными методами. Все это, как представляется, является тем, что мы должны предпринимать в соответствии с международными нормами", — подытожил руководитель министерства обороны США.