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Глава Пентагона не готов говорить об опасности начала войны с Россией
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Глава Пентагона не готов говорить об опасности начала войны с Россией 

Российская Газета 1 час назад
Глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис не готов говорить об опасности начала войны между США и Россией. Об этом сообщает ТАСС.
На слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил шефу Пентагона был задан вопрос о том, «каким образом война с Россией из-за Сирии отвечает интересам американцев». «Нет, я не могу ответить на этот вопрос. Я не готов спекулировать относительно того, что это произойдет», — последовал ответ Мэттиса.
Американские законодатели наставали на том, что Москва может ответить на действия США в САР. Ситуация таким образом перейдет в «горячую фазу».
"Есть много возможностей ответить на нарушения Конвенции о запрещении химического оружия — дипломатическими, экономическими, военными методами. Все это, как представляется, является тем, что мы должны предпринимать в соответствии с международными нормами", — подытожил руководитель министерства обороны США.
Напомним, Москва опровергает утверждения о том, что 7 апреля в сирийской Думе произошла химическая атака, жертвами которой стали местные жители. Для расследования возможного инцидента в регион 14 апреля прибудут специалисты ОЗХО.
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