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Зюганов попал в реанимацию
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Зюганов попал в реанимацию 

Рамблер 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Лидеру коммунистов провели «сложную операцию» после обострения хронического заболевания.
Состояние Зюганова оценивается как стабильное.
 Ещё 8 источников 
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