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Посольство РФ высмеяло статью Times
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Посольство России высмеяло Times за «контролируемый повстанцами» Дамаск 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алекс Макнотон
Дипломаты из российского посольства в Великобритании высмеяли газету The Times за ошибку в статье о конфликте в Сирии.
В посольстве обратили внимание на утверждение автора, что российская авиация использовалась для того, чтобы "разрушить контролируемые повстанцами Дамаск и Алеппо".
"Поразительный уровень компетентности Times, которая заявляет о "контроле повстанцев" над сирийской столицей. Вы, друзья, последние, к кому надо обращаться за советом", — отметили российские дипломаты в Twitter.
Алеппо был освобожден сирийскими войсками при поддержке ВКС России и союзных сил в декабре 2016 года. Дамаск в ходе конфликта оставался под контролем вооруженных сил САР, однако боевики долгое время имели возможность обстреливать столицу из пригородов. В апреле в Минобороны заявили, что с занятием ряда населенных пунктов возможность обстрела Дамаска полностью ликвидирована.
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