Посольство РФ высмеяло статью Times

Посольство России высмеяло Times за «контролируемый повстанцами» Дамаск

Amazing level of expertise at @thetimes, proclaiming Syrian capital «rebel-held». You are the last people one should seek advice from, folks. pic.twitter.com/UnbY1ss0OQ— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 12 апреля 2018 г. В посольстве обратили внимание на утверждение автора, что российская авиация использовалась для того, чтобы "разрушить контролируемые повстанцами Дамаск и Алеппо".

"Поразительный уровень компетентности Times, которая заявляет о "контроле повстанцев" над сирийской столицей. Вы, друзья, последние, к кому надо обращаться за советом", — отметили российские дипломаты в Twitter.