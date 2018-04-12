Нидерланды с пониманием отнесутся к возможному удару США по Сирии

"Нидерланды с пониманием отнесутся к удару США, — сказал он. — Главное, чтобы это был пропорциональный ответ. Это имеет критически важное значение".

Рютте также добавил, что правительство Нидерландов с большой долей вероятности считает, что «за атакой с использованием отравляющих веществ в городе Дума стоят сирийские власти».

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума, расположенном в предместье Дамаска Восточная Гута, было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». После этого президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии.