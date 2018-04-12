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Нидерланды с пониманием отнесутся к возможному удару США по Сирии
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Нидерланды с пониманием отнесутся к возможному удару США по Сирии 

ТАСС 43 минуты назад
ГААГА, 12 апреля. /ТАСС/. Нидерланды отнесутся к ситуации с пониманием, если США решат нанести удар по Сирии. Об этом заявил в четверг премьер-министр страны Марк Рютте, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
"Нидерланды с пониманием отнесутся к удару США, — сказал он. — Главное, чтобы это был пропорциональный ответ. Это имеет критически важное значение".
Рютте также добавил, что правительство Нидерландов с большой долей вероятности считает, что «за атакой с использованием отравляющих веществ в городе Дума стоят сирийские власти».
С утверждением, что 7 апреля в городе Дума, расположенном в предместье Дамаска Восточная Гута, было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». После этого президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии.
В МИД РФ сообщение «Белых касок» назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что эта неправительственная организация не является достоверным источником новостей и распространяет сфабрикованную информацию.
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