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Захарова заявила, что РФ до сих пор не может установить связь со Скрипалями
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Захарова заявила, что РФ до сих пор не может установить связь со Скрипалями 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила об отсутствии возможностей для установления связи с отравленными в Великобритании бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.
«Нет никакой возможности каким-либо образом с ними установить связь — ни СМИ, ни российской стороне, хотя российская сторона направляла не одну ноту британской стороне для того, чтобы была оказана такая возможность», — приводит слова Захаровой РИА Новости.
Скрипаль и его дочь, по данным властей Великобритании, в начале марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.
Позднее они оба пришли в сознание, состояние их здоровья улучшилось. Юлию Скрипаль после выписки из больницы, как сообщали британские СМИ, поместили в госпиталь на военной базе.
В четверг на сайте Скотленд-Ярда появилось заявление от имени Юлии Скрипаль. В нем утверждалось, что она находится в безопасности, чувствует себя лучше, но пока не нуждается в помощи российских дипломатов и не хочет общаться с журналистами. При этом в посольстве РФ в Лондоне усомнились в том, что это обращение писала Юлия.
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