МИД: Версия США о химатаках в Сирии рассыпется после анализа ОЗХО

«После прибытия экспертов ОЗХО на место они проведут соответствующий сбор фактов, установят, что там реально происходило», — цитирует дипломата ТАСС

"Уверен, что эта версия, которую усиленно насаждают США и их советники мировому сообществу, просто рассыпется", — резюмировал заместитель министра иностранных дел.

Ситуация вокруг Сирии продолжает оставаться напряженной. Некоторые аналитики отмечают, что операция стран Запада против САР может быть отложена на неопределенный период, но не отменена.

Обстановка накалилась в минувший понедельник, когда президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против сирийских властей. Политик обвинил официальный Дамаск в использовании боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума

Глава Белого дома тогда обещал принять решение о действиях против САР в течение 24 или 48 часов. В среду Трамп подтвердил скорое нанесение удара по Сирии, опубликовав заявление в своем Twitter.

Впрочем, сегодня американский лидер был более сдержан на этот счет. «Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро или вообще не так скоро!» — написал он в своем микроблоге.

По некоторым данным, британские ВВС находятся в боевой готовности для нанесения возможного удара по Сирии. Речь идет о вероятности применения Лондоном базирующихся на Кипре самолетов. «У нас есть самолеты на Акротири (база ВВС Великобритании на Кипре — прим. „РГ“). Мы готовы», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом газеты The Times неназванный представитель британского правительства.

Ранее говорилось о намерении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй присоединиться к военным действиям против правительственных сил Сирии без одобрения британского парламента . В частности, она распорядилась, чтобы британские подводные лодки выдвинулись к берегам ближневосточного государства на расстояние ракетного удара.