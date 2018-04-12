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Анонсирована встреча Медведева и Кудрина
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Источник: встреча Медведева и Кудрина может состояться в начале следующей недели 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Встреча премьер-министра Дмитрия Медведева и экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина может состояться в начале следующей недели, сообщил ТАСС источник, знакомый с договоренностью.
"Как ожидается, в начале следующей недели (пройдет встреча)" — сказал он, добавив, что одна из вероятных тем обсуждения — реформа госуправления.
Ранее издание РБК сообщило, что встреча может пройти 17 апреля.
Пресс-служба правительства не сообщала о том, что такая встреча планируется.
Во время ответов на вопросы депутатов после отчета в Госдуме Медведев сообщил, что он не рассматривает Кудрина как оппонента, для него он коллега, но это не означает, что у них должны быть одинаковые позиции по всем вопросам.
Кудрин 26 сентября 2011 года был отправлен в отставку из-за разногласий с занимавшим тогда пост президента Медведевым по ряду ключевых вопросов финансовой политики, в частности по поводу расходов на военные цели. За день до этого Кудрин сообщил, что не видит себя в новом правительстве, которое Медведев сформирует после президентских выборов в 2012 году.
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