Минобороны заявило о провокациях с химоружием в сирийской Думе

7 апреля в сирийской Думе была осуществлена спланированная провокация с химическим оружием, заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков . По его словам, Министерство обороны РФ обладает многочисленными доказательствами на этот счет.

"Минобороны России обладает многочисленными доказательствами, что 7 апреля в Думе была осуществлена именно спланированная провокация с целью введения в заблуждение мирового сообщества, — говорится в официальном заявлении министерства. — Ее подлинная цель сегодня всем понятна — спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии ".

При этом что в адрес легитимного руководства Сирии со стороны США и западных стран продолжаются «огульные и голословные обвинения» в якобы применении химоружия против мирного населения в Восточной Гуте, констатировал Конашенков