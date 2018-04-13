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Минобороны заявило о провокациях с химоружием в сирийской Думе
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Минобороны заявило о провокациях с химоружием в сирийской Думе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
7 апреля в сирийской Думе была осуществлена спланированная провокация с химическим оружием, заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, Министерство обороны РФ обладает многочисленными доказательствами на этот счет.
"Минобороны России обладает многочисленными доказательствами, что 7 апреля в Думе была осуществлена именно спланированная провокация с целью введения в заблуждение мирового сообщества, — говорится в официальном заявлении министерства. — Ее подлинная цель сегодня всем понятна — спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии".
При этом что в адрес легитимного руководства Сирии со стороны США и западных стран продолжаются «огульные и голословные обвинения» в якобы применении химоружия против мирного населения в Восточной Гуте, констатировал Конашенков
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