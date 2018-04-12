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Помпео объяснил конфликт с Россией
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Помпео объяснил конфликт с Россией плохим поведением Москвы 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео во время слушаний в конгрессе заявил, что исторический конфликт между Соединёнными Штатами и Россией вызван плохим поведением Москвы.
«Исторический конфликт между США и СССР, а теперь с Россией, вызван плохим поведением России», — заявил Помпео.
При этом он отметил, что Вашингтону ещё нужно будет проделать много работы по санкциям против Москвы.
По его словам, « (Президент России) Владимир Путин пока не получил сигнал в достаточном объёме».
Ранее Помпео заявил, что Россия является угрозой для Соединённых Штатов, и отметил, что Вашингтон будет проводить политику сдерживания в отношении Москвы.
RT на русском: последние новости
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