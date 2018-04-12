Ещё
Белый дом не принял окончательное решение по силовому сценарию в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белый дом не принял окончательное решение по силовому сценарию в Сирии 

Ведомости 15 часов назад
Прямое военное столкновение с Россией в Сирии остается в числе потенциальных сценариев, которые рассматриваются администрацией США. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопрос журналистов. «Все варианты на столе», — подчеркнула она. Отвечая на уточняющий вопрос о том, являются ли ее слова подтверждением готовности к силовому сценарию, Сандерс заметила, что финальное решение еще не принято.
Комментируя твит президента США Дональда Трампа, накануне призвавшего Россию готовиться к прилету «умных» ракет, Сандерс отметила, что в Белом доме рассматривается несколько различных вариантов развития событий.
Представитель Белого дома подтвердила, что США считают Сирию и Россию ответственными за совершенную в городе Дума химическую атаку. Москва и Дамаск факт атаки отрицают. Также Сандерс раскритиковала политику России в СБ ООН, заметив, что Москва использовала свое право вето для защиты Асада. Представитель администрации США назвала Россию «плоим участником» сирийского процесса.
Ведомости: последние новости
В КПРФ опровергли госпитализацию Зюганова Захарова ответила на заявление Трампа о ракетной атаке Сирии Bloomberg назвал число попадающих под новые санкции США российских «олигархов»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники254
Суд изменил приговор Улюкаеву194
США положили глаз на Северный морской путь180
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии188
Зюганов попал в реанимацию115
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение