В МИД назвали отравление в Солсбери комплексной провокацией

"Это комплексный вопрос, это провокация, которая решала целый ряд задач. Еще раз говорю, что, с нашей точки зрения, она имеет непосредственное отношение в том числе к тому, что творится в Сирии, это попытка выбить у России аргументы по обсуждению вопросов применения химического оружия на территории Сирии", — заявила Захарова на брифинге.

Она отметила, что инцидент вписывается в общую повестку антироссийской кампании, связан с «внутренним потребительским рынком» Великобритании — информация и общественное мнение, а также с «болезненными» для Лондона переговорами по Brexit.

Захарова обратила внимание, что «почти впритык» со всей антироссийской кампанией в связи с инцидентом в Солсбери произошла провокация с применением химического оружия в Сирии.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.