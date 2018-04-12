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В МИД назвали отравление в Солсбери комплексной провокацией
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В МИД назвали отравление в Солсбери комплексной провокацией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Отравление в Солсбери — комплексная провокация, в том числе связанная с Сирией, заявила в четверг официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Это комплексный вопрос, это провокация, которая решала целый ряд задач. Еще раз говорю, что, с нашей точки зрения, она имеет непосредственное отношение в том числе к тому, что творится в Сирии, это попытка выбить у России аргументы по обсуждению вопросов применения химического оружия на территории Сирии", — заявила Захарова на брифинге.
Она отметила, что инцидент вписывается в общую повестку антироссийской кампании, связан с «внутренним потребительским рынком» Великобритании — информация и общественное мнение, а также с «болезненными» для Лондона переговорами по Brexit.
Захарова обратила внимание, что «почти впритык» со всей антироссийской кампанией в связи с инцидентом в Солсбери произошла провокация с применением химического оружия в Сирии.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.
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