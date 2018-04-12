В МИД анонсировали непростой разговор Лаврова с коллегой из Нидерландов

"В ходе предстоящих переговоров Сергея Лаврова со Стефом Блоком планируется провести серьезный разговор и в откровенном ключе обсудить состояние дел в двусторонних российско-нидерландских отношениях, которые в последние годы складывались непросто", — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Нидерланды являются одной из немногих стран Евросоюза , придерживающихся курса на ограничение контактов с Россией по линии правительства. Как заявили в ведомстве, двусторонние отношения омрачены антироссийской кампанией голландских СМИ, необъективный расследованием катастрофы малайзийского Boeing-777 под Донецком , трибуналом против России по делу «Арктик Санрайз», передачей судом Амстердама скифского золота Украине , а не крымским музеям, а также солидарностью Гааги и Лондона по делу об отравлении Скрипалей.

В МИД отметили снижение товарооборота между Россией и Нидерландами из-за санкционного противостояния 2013-2016 годов. Голландия отодвинулась со второго на третье место в списке главных российских торгово-экономических партнеров. В то же время, за последние десятки лет накоплены значительные прямые инвестиции Нидерландов в Россию.