Лавров обсудит с главой МИД Нидерландов двусторонние отношения и международные проблемы

Международная ситуация, очевидно, также займет важное место в повестке переговоров, поскольку визит Блока в Россию пройдет на фоне заявлений США и их союзников о возможности применения силы в отношении Сирии

"Основное внимание в беседе глав внешнеполитических ведомств будет уделено состоянию дел в двусторонних отношениях, — сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . — Предполагается, что министры обсудят также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, которая находится в сфере внимания Совета Безопасности ООН , где Нидерланды в течение 2018 года имеют статус непостоянного члена".

Двусторонние отношения

Как указали в МИД РФ в связи с предстоящим визитом, «Нидерланды — одна из немногих стран ЕС , которая придерживается курса на ограничение двусторонних контактов с Россией по линии правительства». «Российско-нидерландские отношения омрачены развязанной в голландских СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией, необъективностью проводимого Нидерландами расследования обстоятельств крушения малайзийского »Boeing" в 2014 году на востоке Украины , инициированием трибунала по делу Arctic Sunrise против России, неправосудным вердиктом амстердамского суда о передаче экспонатов выставки " Крым — золотой остров в Черном море" Украине, а не крымским музеям, присоединением Гааги к ничем не оправданным враждебным шагам против России из соображений солидарности с позицией Великобритании по инциденту в Солсбери и решением о высылке сотрудников посольства России в Нидерландах", — отметили в министерстве.

В российском внешнеполитическом ведомстве при этом указали, что даже в таких условиях важность сохранения каналов диалога по линии министров иностранных дел не вызывает сомнений. «В ходе предстоящих переговоров Лаврова с Блоком планируется провести серьезный разговор и в откровенном ключе обсудить состояние дел в двусторонних российско-нидерландских отношениях, которые в последние годы складывались непросто», — добавили в министерстве.

Сирийская проблематика

Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Нидерландов пройдут на фоне обострения ситуации в Сирии. С утверждением, что 7 апреля в городе Дума , расположенном в предместье Дамаска Восточная Гута, было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». После этого президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии.

В МИД РФ сообщение «Белых касок» назвали информационным вбросом. Чуть позднее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила о намерении направить в регион своих экспертов для расследования. В настоящее время группа находится в Бейруте . Ожидается, что скоро она прибудет в Дамаск.

Нидерланды не высказывали намерения принять участие в возможной операции, однако заявили, что у Гааги такой вариант развития событий найдет понимание. «Нидерланды с пониманием отнесутся к удару США, — сказал в четверг премьер-министр страны Марк Рютте . — Главное, чтобы это был пропорциональный ответ. Это имеет жизненно важное значение».

По его версии, применение боевых отравляющих веществ в Думе имело место и ответственность за него несут сирийские власти.

Мнение Нидерландов по ситуации в Сирии, как и по другим международным вопросам, приобретает дополнительное значение, поскольку в 2018 году страна вошла в число непостоянных членов СБ ООН. 9 и 10 апреля прошли заседания Совета Безопасности в связи с предполагаемым инцидентом, очередное — из-за обострившейся риторики вокруг Сирии — созвала в четверг Боливия

Активно обсуждается в СБ ООН и ситуация вокруг дела Скрипаля. Великобритания обратилась с запросом о проведении очередной встречи Совбеза на следующей неделе в связи с докладом ОЗХО по инциденту в английском городе Солсбери.