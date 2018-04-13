Глава МИД Нидерландов рассчитывает обсудить с Лавровым «различные темы»

По словам Блока, он осознает, что по определенным пунктам отношения Нидерландов и России являются трудными, и очень хорошо об этом говорить. Он подчеркнул, что со стороны населения Нидерландов абсолютно не идет речи о негативном отношении к гражданам и населению России.

"Поэтому очень важно, учитывая исторический фон, этим рамки, что мы имеем возможность говорить на разные темы, об актуальных событиях, что мы можем обсудить такую тему, как ужасная катастрофа с самолетом MH17 другие темы", — сказал Стеф Блок перед началом переговоров в Лавровым в Москве.

В свою очередь глава МИД РФ сказал, что богатый набор экономических, гуманитарных, и культурных контактов между странами отвечает интересам обоих стран и народов. При этом Лавров отметил, что в последнее время отношения России и Нидерландов подверглись испытаниям, в частности, из-за ситуации на Украине, а контакты внешнеполитических ведомств оказались замороженными.

"Россия всегда выступает за уважительный, взаимовыгодный курс на взаимодействие с любой страной, в том числе, конечно же, и с Нидерландами. Считаю, что перерывы в политических контактах — это линия, которая не соответствует нашим общим интересам. Поэтому очень ценим ваш сегодняшний визит в Российскую Федерацию", — добавил глава МИД РФ.