Рябков увидел желание США нарастить нажим

Москва категорически не приемлет попытки США обращаться с другими участниками международного сообщества по принципу "делай, как я приказал". Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя расширение антироссийских санкций США.
"Мы видим в действиях США стремление нарастить нажим на нас, — сказал он. — Это проявление политического высокомерия и тенденции обращаться с другими участниками международного сообщества по принципу "делай, как я приказал". Такой язык для РФ не просто не приемлем, он нами категорически и радикально отвергается".