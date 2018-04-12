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Рябков увидел желание США нарастить нажим
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Рябков: Москва категорически не приемлет санкционный диктат США 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва категорически не приемлет попытки США обращаться с другими участниками международного сообщества по принципу "делай, как я приказал". Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя расширение антироссийских санкций США.
"Мы видим в действиях США стремление нарастить нажим на нас, — сказал он. — Это проявление политического высокомерия и тенденции обращаться с другими участниками международного сообщества по принципу "делай, как я приказал". Такой язык для РФ не просто не приемлем, он нами категорически и радикально отвергается".
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