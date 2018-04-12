Россия потребовала от Киева прекратить издевательства над экипажем «Норда»

"Просто зашкаливающий цинизм украинских властей ( Украины ) в очередной раз демонстрирует четко характер и все двуличие киевского руководства, которое требуя на каждом шагу и заявляя о приверженности демократии и верховенству права, на деле просто измывается над простыми людьми. Мы требуем от Украины прекратить издевательства над моряками, позволить им беспрепятственно возвратиться в родной Крым . Рассчитываем, что антигуманные действия киевского режима получат надлежащую оценку со стороны мирового правозащитного сообщества", — сказала Захарова.

По ее словам, Киев уже третью неделю под надуманными предлогами фактически удерживает в качестве заложников экипаж российского судна «Норд».

Она также подчеркнула, что «до тех пор пока наши граждане не будут выпущены с территории Украины, Россия оставляет за собой право ответных мер».

Ранее сообщалось, что украинский суд запретил капитану «Норда» посещать Крым.